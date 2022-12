Roos Reedijk doet inspiratie op voor budget kerst-deco in Paleis het Loo: ‘Fantastisch’

“Oh, ik had er de hele dag nog willen rondlopen”, vertelt Roos enthousiast aan de RTL Boulevard-desk.Samen met Paul Rem, de conservator van het paleis, bezocht ze onder andere de oude werkkamer van prins Bernhard uit de jaren 50. Daar stond een kerstboom, zoals hij ‘m vroeger het liefst zag. “Het idee achter de boom was, dat je buiten loopt in een bevroren bos in de avond, en je die bevroren boom naar binnenhaalt”, vertelt Paul. De boom is versierd met zilveren slingers en kaarsjes.

Budget inspiratie

“Wat ik héél leuk vond, en dat komt natuurlijk terug in dat hele paleis, zijn die appeltjes van oranje”, vertelt Roos. “In de kerstbomen, de guirlandes. Ik heb dus meteen ’s avonds in mijn eigen guirlandes mandarijntjes opgehangen.” Volgens de Kopen Zonder Kijken-stylist is dat ook écht een goede budgettip. Net als de kerstboom versieren met een pak watten, zoals koningin Emma dat vroeger deed. “Fantastisch! Dan lijkt het nét sneeuw!”

Ook kon Roos echt genieten van de uitbundige serviezen, de kleuren, de prints én patronen in het paleis. “Heel anders dan al die minimalistische huizen van tegenwoordig.”

Ook helemaal geïnspireerd geraakt? Zo maak je leuke ornamenten voor de kerstboom!

Bron: RTL Boulevard