Roos Reedijk reageert op alle kritiek na ‘baby in de kast’-opmerking: “Het was niet zo bedoeld”

Het team van Kopen zonder kijken stond voor een grote uitdaging: ze moesten namelijk een woning vinden voor maar liefst 7 personen. Toen ze éindelijk een geschikte woning hadden gevonden, stond ze een verrassing te wachten: Wèralucië bleek zwanger te zijn. Omdat ze geen aparte slaapkamer meer over hadden, besloot Roos dat het wiegje van de aanstaande baby in de eerste maanden wel in de inloopkast van Wèralucië kon staan. Later kon er volgens haar eventueel nog ‘geruild’ worden in het huis.

We moesten ons best doen

Deze opmerking leverde Roos de nodige kritiek op, maar gelukkig kan ze er wel om lachen. “Een baby in de kast, het wordt een trend”, zo grapt ze tegenover RTL Boulevard. Om vervolgens op een serieuze toon verder te gaan: “Het was natuurlijk niet zo bedoeld. Die kamer was wel echt een dingetje voor ons, hoe gaan we dit fiksen? Er waren al vier kinderen en een oma. Dus we moesten al ons best doen om iedereen een extra plekje te geven, plus die extra badkamer was ook een wens.”

Het had best gekund

Roos bedoelde dan ook niks verkeerd met haar opmerking. “Ik dacht, die baby slaapt de eerste maanden sowieso in de slaapkamer van de ouders en dan daarna kunnen de twee meisjes bij elkaar of kunnen ze er toch nog eentje naar boven schuiven.” De styliste vond haar oplossing zo gek nog niet. “Het was ook wel een immens grote kast hoor, dus het had best wel een babykamertje kunnen zijn. Maar het is in ieder geval gelukt.”

Bron: RTL Boulevard