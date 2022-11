Rowan en Astleigh uit ‘MAFS’ zetten déze romantische stap in hun relatie

In zijn Instagram Stories laat hij zien dat ze een belangrijke en betekenisvolle stap in hun relatie hebben genomen. Hij nam namelijk de achternaam van Rowan aan. Dit betekent dat hij vanaf nu door het leven gaat als Astleigh van Emden-Eckhardt. Het is dus nog steeds dik aan tussen de twee, ondanks eerdere geruchten over een breuk.

Dubbele achternaam

Rowan en Astleigh gaven elkaar op 14 september 2021 het ja-woord in Married at first sight en zijn inmiddels dus al meer dan een jaar getrouwd. Rowan nam eerder al de achternaam van Astleigh aan. De twee plaatsen samen geregeld kiekjes op Instagram met liefdevolle teksten:

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Astleigh van Emden-Eckhardt (@astleighvanemden) op 30 Nov 2022 om 5:47 PST

Bron: Instagram