Roxanne uit ‘B&B vol liefde’ is haar geld kwijt na oplichting: “Ik ben er ziek van geweest”

Via Instagram deelt de B&B-eigenaresse het verhaal met haar volgers.

Roxanne Fillion is opgelicht

Stel je eens voor: het weekend waarin je gasten verwacht staat voor de deur en je riolering is stuk. Dan probeer je met man en macht zo snel mogelijk mensen te vinden die je uit de brand kunnen helpen. Zo kwam Roxanne via Google bij een malafide loodgieter uit. Het bedrijf stond bovenaan de zoekresultaten en de recensies, die nep bleken, waren goed. “Het zag er betrouwbaar uit”, aldus Roxanne.

Ze vervolgt: “Toen de riolering gefixt was, was ik helemaal blij. Maar bij het afrekenen dacht ik: jeetje, wat veel geld. En ik zei ook tegen de loodgieter dat ik dat wel erg veel geld vond. Toch heb ik betaald en nu denk ik achteraf: dit klopt niet. Ik dacht eerst dat het normaal was dat riolering fixen zo duur is. Maar ze maakten natuurlijk gebruik van hoe hoog de nood was, aangezien ik komend weekend weer gasten heb.”

Ziek van

“Ik ben er de hele middag ziek van geweest”, vertelt Roxanne verder. Ze vindt het vanzelfsprekend zonde dat haar zoveel geld afhandig is gemaakt. Wat ze dit weekend aan haar gasten verdient, dekt de hoge rekening bij lange na niet. “Het is zo misselijkmakend. Ik heb echt gehuild. Dan werk je hard voor je geld en gaat het zo makkelijk naar dieven.”