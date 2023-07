Roxanne uit ‘B&B Vol Liefde’ over haar chronische ziekte: “Ik heb er geen grip op”

Roxanne’s ziekte is volgens het Leids Universitair Medisch Centrum een zeldzame chronische botziekte waarbij gezond bot plaatselijk wordt vervangen door ziek (fibreus) bot. Je botten worden zwakker en kunnen snel breken of vervormen.

‘Niet te stoppen’

“Het is gewoon wildgroei van bot en dat zit in mijn hoofd. Zolang dat niet groeit zijn we happy, maar ze kunnen het niet stoppen”, vertelt de B&B-eigenaresse tegen RTL Boulevard - Realitea. Ondanks blijft Roxanne positief en wil ze zich niet te veel richten op de ziekte.

“Ik heb er geen grip op en bij alles wat ik doe moet ik opletten of het de ziekte niet beïnvloedt.” Positief is wel dat de situatie momenteel stabiel is.

Samenwonen met Dirk

Roxanne wist de liefde niet te vinden in B&B vol liefde, maar is inmiddels wél gelukkig met Dirk de Nijs. Ze is inmiddels alweer sinds voorjaar 2022 samen met Dirk die drummer is bij artiesten als Candy Dulfer, Suzan & Freek en Shirma Rouse. Het gaat zo goed tussen de twee dat ze samen gaan wonen.

“Echte liefde bestaat nog. Dirk komt bij mij wonen. Een boerderij is veel werk, maar we gaan alles filmen. We gaan vlogs maken samen.”

Entertainmentjournalist Matthijs Albers en Libelle’s Lotte nemen de eerste week van B&B vol liefde nog eens met je door in deze video:

Bron: RTL Boulevard