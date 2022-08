Donderdagavond stond het repertoire van Claudia de Breij centraal in Beste zangers.

‘Ik drink’

Roxeanne koos ervoor om Ik drink van Ramses Shaffy te zingen, een nummer dat Claudia vaak draaide toen ze jong was. Ondanks dat de Mag ik dan bij jou-zangeres het een prachtig nummer vindt, werd ze vroeger ook bang door de tekst. Iets wat Roxeanne herkent.

Uit de ogen van vader

“Ik had daadwerkelijk iets om bang voor te zijn in mijn jeugd, want mijn vader dronk behoorlijk veel”, vertelde Roxeanne voordat ze het podium betrad. “Ik zou het heel bijzonder vinden om dit liedje, vanuit de ogen van mijn vader, voor jou te zingen vanavond.” Roxeanne was behoorlijk zenuwachtig voor het optreden, want ze vindt eigenlijk dat je “moet afblijven van de liedjes van Shaffy”. “Mag ik nog terug?” vroeg ze grappend.

Die zenuwen bleken nergens voor nodig, want Roxeanne zong de sterren van de hemel. Niet alleen Claudia de Breij en de andere Beste zangers-deelnemers waren onder de indruk, maar ook de kijkers thuis. ‘Roxeanne heeft de avond gewonnen’, klinkt het meermaals op Twitter. Een ander noemt haar ‘minstens zo goed als haar vader’.

Wauw! Ik heb de rest nog niet gehoord, maar die stem, die beleving, voor mij heeft @RoxeanneHazes de avond gewonnen! Prachtig! #bestezangers — Claudia (@_cloudy_a) 25 augustus 2022

Maak er gewoon Roxeanne van. Beter zonder die negatieve achternaam. Je was geweldig @RoxeanneHazes #bestezangers — Chrissy Chris (@Chrissy00135057) 25 augustus 2022

Ok, geef #roxannehazes svp de beste tekstschrijvers en ze knalt! Wat was ze goed in #BesteZangers !

Als zij teksten krijgt van de beste tekstschrijvers is ze minstens zo goed als haar papa. Zo mooi! #ramses #ikdrink — Benikweerdan (@benikweerdan) 25 augustus 2022

“Ik drink” van Roxanne Hazes. Eat your heart out dreetje. Die beleving zegt alles. Dit is muziek in zijn puurste vorm. Stop maar jongen. You’ll never top this. #BesteZangers — RoodBaard 💎 (@RoodBaart) 25 augustus 2022

Ik vind dat @RoxeanneHazes zwaar wordt onderschat. Haar stem, haar persoonlijkheid, het duurde even voordat ze zichzelf kon zijn in het leven maar wat een mooi mens is zij! #BesteZangers Top ook deze vertolking van Shaffy’s Ik drink! — Esther van Daal (@EsthervanDaal) 25 augustus 2022

Ik vind dat Roxanne Hazes een mooie eigen stem heeft hoor! #BesteZangers — Mirjam (@LittleIady78) 25 augustus 2022

OMG… kippenvel van @RoxeanneHazes haar versie van Ik Drink! Bloedstollend mooi🥰#BesteZangers — Hapertje (@Hapertje) 25 augustus 2022

Eindelijk de ware zangstem van @RoxeanneHazes, eindelijk!, wat een heerlijke stem. Wat een passend nummer. #bestezangers — Patrick de Waard (@PatrickdeWaard) 25 augustus 2022

#BesteZangers Deze tweet is waarschijnlijk uniek, de winnares van vanavond is @RoxeanneHazes — Rene S. (@rene292929) 25 augustus 2022

