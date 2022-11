Roxeanne Hazes: ‘Ik heb een hoop shit te verwerken’

Omdat de gemoederen nog niet hoog genoeg zijn opgelopen binnen het gezin Hazes, besloot Roxeanne in een interview met 100%NL Magazine wat olie op het vuur te gooien.

Eén grote therapie

Roxeanne heeft een pittige periode achter de rug, zo vertelt ze in gesprek met het magazine. “Ik heb een lange tijd heel diep gezeten. Dan is het moeilijk om te weten wat je wilt doen, waar je mee bezig wilt zijn. En we hebben twee coronajaren achter de rug.” De rust waar Roxeanne – net als heel veel andere artiesten – mee werd overvallen, gebruikte ze om naar binnen te keren. “Voor mij was het prettig om weer even aan mezelf te werken en lekker in therapie te gaan. Ik heb een hoop shit te verwerken uit mijn verleden. Maar ik ben er weer. Ik bedoel – nooit helemaal – het blijft een eeuwige strijd; mentale gezondheid,” aldus de zangeres, die aan een nieuw album werkt.

Met muziek bezig zijn doet haar goed. “Ik heb zin in wat komen gaat. Ik voel me ontzettend goed. De muziek die wij aan het maken zijn, is bijzonder.” Naast dat zangen haar passie is, heeft het haar ook geholpen bij het verwerken van eerdergenoemde ‘hoop shit’. “Het hele album werkt voor mij als een grote therapie. Ik kan niet wachten om het mensen te laten horen, om straks weer lekker op tour te gaan en een feestje te maken. Daar heb ik heel veel zin in en behoefte aan.”

Rijke fantasie

De oplettende lezer herinnert zich vast nog de recente rel tussen moeder en dochter. Nadat Roxeanne een paar – niet al te zachtzinnige – uitspraken deed, kon het publiekelijke moddergooien beginnen. Roxeanne stelde ‘een enorme knauw te hebben gehad’ van het feit dat haar moeder er niet voor haar was nadat André senior overleed. Rachel was het allesbehalve eens met de ‘rijke fantasie van een toen nog jong meisje’.