Roxeanne Hazes in ‘Beste zangers thuis bij...’: “Ik ben het zwarte schaap van de familie”

Karsu Dönmez sprak met Roxeanne Hazes niet alleen over wat het programma voor haar betekent, maar ook over het missen van haar vader en haar rol binnen het gezin.

Roxeanne Hazes openhartig over gemis

Vooral over dat laatste onderwerp doet de zangeres een opvallende uitspraak. Ze noemt zichzelf namelijk het zwarte schaap van haar familie. “Daar bedoel ik mee: de creatieveling, altijd een beetje in een eigen wereldje, een heel andere visie op het leven. En ik weet zeker dat mijn vader en ik daarin op elkaar lijken. Naarmate ik ouder word, besef ik dat heel goed. Dat is soms best weleens wat eenzaam of zo.”

Ze denkt logischerwijs nog dagelijks aan haar vader en ziet hem als een soort engeltje op haar schouder. “Ik denk dat hij heel trots op me zou zijn geweest.” Ook praat ze liefdevol over haar zoontje Fender, die volgens haar veel karaktertrekken van haar vader heeft. “Het zou me niet verbazen als Fender gewoon een reïncarnatie is van papa.”

Vrienden voor het leven

Waar Roxeanne Hazes zich binnen haar familie het zwarte schaap voelt, is dat binnen Beste zangers heel anders. Daar ontmoet ze gelijkgestemden en voelt ze zich helemaal thuis. Ze leerde er naar eigen zeggen ‘vrienden voor het leven’ kennen en herontdekte dankzij het programma het plezier in muziek maken. Het programma betekent dan ook veel voor haar, zo laat ze weten.

Bron: NPO