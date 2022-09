Roxeanne Hazes kijkt uit naar de reünie van ‘Beste zangers’

Beste zangers live is een speciale show in Rotterdam Ahoy. Verschillende deelnemers uit het succesvolle muziekprogramma staan dan samen op het podium. Dit jaar doen onder anderen Jaap Reesema, Nielson, Roxeanne Hazes, Ferdi Bolland, Claudia de Breij, Tim Akkerman, Tania Kross, Lee Towers, Sarita Lorena, Thomas Berge, Blanks en Karsu mee.

Reünie

Roxeanne kijkt enorm uit naar de grote show. “In de groepsapp die we samen hebben, hadden we al zoiets van: kunnen we het niet nog keer doen? Nu komt er dus echt een reünie”, vertelt Roxeanne blij. Zelf zit ze iedere week op de bank om de afleveringen te kijken.

Jeugdtrauma

De aflevering van Beste zangers waarin de muziek van Roxeanne centraal stond, maakte veel los bij kijkers. De zangeres vertelde in het programma dat ze tot op de dag van vandaag last heeft van heimwee en dat dit alles te maken heeft met bepaalde trauma’s uit haar jeugd. Zo werd ze bij vreemde gezinnen ondergebracht als haar vader moest optreden.

Reactie Rachel en André

Moeder Rachel reageerde daar vervolgens op door tegen RTL Boulevard te zeggen dat dit verhaal ‘de rijke fantasie van een toen nog jong meisje’ is. Ook haar broer André keerde zich tegen haar en betuigde steun aan zijn moeder. ‘Ma, met pijn in mijn hart en plaatsvervangende schaamte heb ik deze berichten vanuit het buitenland over je moeten lezen. Ik hoop oprecht dat je je niet gek laat maken door uitspraken van iemand die jou op alle mogelijke manieren klein probeert te krijgen’, schreef hij onder een Instagrampost van Rachel.

Geen spijt

Roxeanne staat nog steeds achter haar verhaal en heeft geen spijt dat ze het heeft gedeeld. En ze is heel blij met haar deelname aan het programma. “Ik stond ervan te kijken dat ik daarna zo veel berichtjes kreeg van mensen die mijn verhaal herkenden. Ik ben toch elke keer een beetje gespannen of mensen het wel leuk vinden. Ik kan het ook niet loslaten. Ik heb best lang stilgezeten en dat maakt me ook een beetje onzeker.”

Optreden Beste zangers

De kijkers van Beste zangers zijn in ieder geval fan van Roxeanne. Vooral met haar eigen versie van Ik drink van Ramses Shaffy maakte ze indruk. Haar prachtige optreden bekijk je hier.

Bron: AVROTROS