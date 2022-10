Roxeanne Hazes kondigt nieuw nummer aan met déze opvallende boodschap

Op haar Instagram deelt ze een video waarin ze een deel van haar nieuwe nummer zingt. Het liedje heet Geen sorry en haar volgers vatten het op als een sneer naar haar moeder.

‘Je praat niet meer met mij’

‘Je praat niet meer met mij, dus praat je over mij’ is een van de eerste zinnen van de tekst die Roxeanne in haar video deelt. ‘Dus praat je achter mijn rug’, zingt Roxeanne verder. Reacties onder de video laten zien dat haar fans denken dat ze over de ruzie met Rachel zingt.

Dikke vinger naar bepaalde mensen

“Iedereen zegt geweldig mooi nummer... vind het een treurig nummer. Iedereen zou liefde van zijn/haar moeder moeten krijgen. Laat je niet gek maken!” deelt iemand. Een ander schrijft: “Zullen we dit een nummer 1 laten worden? Eventjes een dikke vinger naar bepaalde mensen...” Weer een ander komt met advies: “Zo jammer. Ga gewoon met je moeder praten.”

De video is inmiddels al bijna tienduizend keer ‘leuk’ gevonden.

Ruzie met Rachel

In een van de afleveringen van Beste zangers liet Roxeanne los weinig steun van haar moeder te hebben gekregen na het overlijden van haar vader André. Rachel reageerde hier met een statement op dat dit de eerste keer was dat ze daar van Roxeanne iets over hoorde.

Bron: Instagram