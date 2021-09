Roxeanne Hazes laat tour doorgaan en dat maakt veel reacties los

Het laten zien van een QR-code is iets waar je vanaf 25 september bijna niet meer aan kunt ontkomen. Vanaf deze datum is het verplicht om de CoronaCheck-app te laten zien als je bijvoorbeeld uit eten wil of een concert wil bezoeken. Sommige artiesten willen pas optreden als dat voor iedereen kan, dus als testen voor toegang niet meer verplicht is. Roxeanne heeft dit ook overwogen, maar laat nu weten dat ze haar resterende shows tóch door laat gaan.

Dubbel gevoel

“Lieve jij, zojuist hebben we besloten dat de tourdata, die gepland stonden voor oktober, doorgaan. Het voelt wel dubbel om met de nieuwe Corona-regels onze vertrouwde shows weer te hervatten”, begint ze. Ze is aan de ene kant blij dat ze eindelijk weer mag optreden. “Dansend, zingend, zwetend, lachend en jankend met elkaar een feestje bouwen, zoals we dat al die jaren zo goed met elkaar konden.” Maar aan de andere kant begrijpt ze het als mensen niets willen weten van een coronapas.

Nieuwe muziek

Roxeanne en haar team hebben serieus overwogen om de resterende tourdata voor de zoveelste keer te verzetten. “Maar mijn liefde voor muziek, voor mijn publiek, mijn jongens, de zalen en mijn team is onvoorwaardelijk. Om die reden hebben we besloten om het wel te doen.” Ze verklapt ook alvast dat ze afgelopen maanden niet stil heeft gezeten. “Dus verwacht nieuwe muziek tijdens de komende optredens.”

Wisselende reacties

De post van Roxeanne maakt veel reacties los. Veel fans zijn blij dat ze eindelijk weer naar haar show mogen komen. “Heel goed besluit, lekker doorgaan”, schrijft een kijker. Een ander laat weten dat ze echt niet kan wachten. Toch krijgt de zangeres ook een hoop negatieve reacties. Zo reageert iemand met: “Jammer! Meedoen is in stand houden. Feestje is leuk en gun het iedereen, maar integriteit en ergens voor staan en je niet laten verleiden tot deze waanzin is veel belangrijker. Het stopt pas als we allemaal nee zeggen.”

Bron: Instagram.