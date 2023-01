Roxeanne Hazes over eenzaamheid: ‘Ik ben bezig het meisje in mij te helen’

Als gast in Patty Brards podcast vertelt Roxeanne Hazes regelmatig met eenzame gevoelens te kampen. Ook doet ze een boekje open over de trauma’s die ze in haar jeugd meemaakte. Aan Patty vertelt ze het volgende: “Ik ben bezig het meisje in mij te helen”.

Roxeanne Hazes over eenzaamheid

Doordat Roxeanne trauma na trauma te verwerken kreeg, leefde ze jarenlang met veel angsten. Ze durfde veel dingen niet en was altijd bang dat het weer mis zou gaan. Dat vertelt ze in Patty’s levenslessen. Het is dan ook Roxeannes grootste doel van de komende jaren om het anders aan te pakken. “Ik wil niet meer in angst leven.” Eén van de dingen waar ze erg bang voor is, is alleen zijn. Ze voelt zich snel eenzaam en is het liefst altijd bij haar partner Erik. Bij wijze van uitzondering mag hij aanwezig zijn bij de opnames van Beste Zangers, een programma waar Roxeanne regelmatig aan deelneemt. “Dat is een uitzondering. Dat gebeurt nooit. Dat mag niet.” Maar voor haar wordt een uitzondering gemaakt: “Ik kan niet alleen slapen. Ik vind dat heel moeilijk. Dit is iets wat bij mij heel diep zit. Alleen zijn en alleen slapen.”

Leven in angst

Roxeannes grootste angst? Dat er iets met haar partner of kind gebeurt. Haar wereld dan zou instorten en hoewel het een logische angst is, is de zangeres er naar eigen zeggen te vaak en veel mee bezig. “Dit is waarom ik het de aankomende tien jaar anders wil doen. Dit zijn voor mij die irrationele angsten. Dingen die niet morgen gaan gebeuren. Sinds ik moeder ben geworden, zijn er zoveel meer angsten bijgekomen.”

Je beluistert de hele aflevering van Patty’s levenslessen op Spotify.