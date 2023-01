Roxeanne Hazes sleept haar moeder voor de rechter vanwege erfenis

De zaak kwam aan het licht omdat er een datum is geprikt voor een kort geding: de zaak dient op 9 februari.

Ruzie tussen Roxeanne en Rachel

Vorig jaar werd al duidelijk dat Roxeanne en haar moeder Rachel niet echt lekker door een deur gaan. In de Beste zangers was de zangeres heel openhartig over de slechte band met haar moeder. Kijkers reageerde vol lof, al schilderde Rachel Hazes dit meteen af als fabeltje.

Ook broertje André staat niet achter de beschuldigingen en zo werd het vuurtje lekker opgestookt. Roxeanne zei daar overigens over: “Ik sta precies achter dat wat ik heb gedeeld.” Ook sprak ze zich openlijk uit dat ze haar zoontje Fender tegen haar familie wil beschermen.

Ook was er toen al in de rechtszaal wat getouwtrek over geld. Nu sleept ze haar moeder dus voor de rechter. Roxeanne heeft het kort geding samen aangespannen met de persoon die na het overlijden van Hazes senior in 2004 testamentair bewindvoerder was. Advocaat Royce de Vries staat Rachel Hazes bij. Hij wilde geen reactie geven aan RTL Boulevard, maar de woordvoerder van Roxeanne Hazes beweert dat alleen zij en haar broer André Hazes erfgenamen zijn.

