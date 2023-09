Roxeanne Hazes spant opnieuw een rechtszaak aan tegen moeder Rachel

Eerder ging het om een kort geding, waarmee je sneller tot een voorlopige uitspraak komt. Een bodemprocedure is daarentegen een uitgebreidere rechtszaak met een definitief vonnis.

Hoe zat het ook alweer?

Het gaat allemaal om het erfgenaamschap na het overlijden van André Hazes senior in 2004. Rachel erfde zijn intellectuele eigendommen en blijft sindsdien bijvoorbeeld verdienen aan Heel Holland zingt Hazes. Volgens Roxeanne is dat onterecht. Haar ouders stonden ten tijden van het overlijden van de zanger namelijk op het punt om te gaan scheiden. De procedure was al gestart. In dat geval zou Rachel niks krijgen, zo stond in het testament vermeld.

In 2005 is met alle betrokken partijen afgesproken dat Rachel haar deel van de erfenis, inclusief de intellectuele eigendomsrechten van André, gewoon kreeg. Daarbij was ook de vertegenwoordiger van haar toen minderjarige kinderen aanwezig. Er is toen een bedrag berekend en betaald aan Roxeanne en André jr.

Eerdere rechtszaak tussen Rachel en Roxeanne Hazes

Eerder dit jaar spande Roxeanne hierom al een kort geding aan tegen haar moeder. Ze stelde toen dat haar moeder zich onterecht voordoet als erfgename. Roxeanne verloor deze zaak, omdat ze volgens de rechter ‘te laat’ was met het indienen van haar vorderingen in de kortgedingprocedure. Ze wist immers in 2020 al dat haar moeder volgens het testament geen erfgenaam was.

Nieuwe rechtszaak

Nu start ze dus een uitgebreidere bodemprocedure om alsnog haar gelijk te halen. Dat bevestigt Roxeannes woordvoerder, Bernard Tomlow, aan RTL Boulevard. “We gaan dan meteen naar de rechter en we gaan dat aan de orde stellen. De kinderen hebben recht op hun nalatenschap”, laat hij weten.

De bodemprocedure zal volgens hem in oktober of november plaatsvinden, al laat de rechtbank aan RTL Boulevard weten nog niks te hebben ontvangen. Ook Royce de Vries, de advocaat van Rachel, zegt nog niets over de bodemprocedure te hebben vernomen.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

