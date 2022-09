Roxeanne Hazes steelt de show in duettenaflevering van ‘Beste zangers’

Met Nielson zong ze samen een vertaling van het nummer I’m with you van Avril Lavigne en met Jaap ging ze los op Bitter sweet symphony van The Verve. Het was zoals gewoonlijk weer weergaloos en de kijkers thuis waren door het dolle heen.

Laatste aflevering ‘Beste zangers’

Normaalgesproken wordt in iedere aflevering een van de zangers in het zonnetje gezet. De mede-kandidaten brengen dan een ode aan de favoriete nummers van de artiest in kwestie. Maar in de allerlaatste aflevering halen de zangers nog één keer alles uit de kast en worden er duo’s gevormd. De bedoeling is dat ze tijdens die duetten even uit hun comfortzone stappen.

Emo-puber

Nielson mocht als tweede een duetpartner kiezen. Daar hoefde hij niet lang over na te denken. Hij koos voor Roxeanne en het nummer I’m with you van Avril Lavigne uit 2002. Zoals gewoonlijk gaf Nielson er een Nederlandse draai aan. Roxeanne was enthousiast, want zij luisterde dit nummer graag als jong meisje. “Ik was een hele erge emo-puber, nog steeds wel een beetje”, geeft ze toe.

Alle twitterende kijkers waren vol lof over het gouden duo. ‘Daar is de volgende hit uit deze serie’, schrijft een kijker. Een ander reageert met: ‘Wat een prachtig nummer, kippenvel hier!’

Liedje over haar ex-vriendje

Niet veel later was Roxeanne zelf aan de beurt. Ze vertelde dat ze op dertienjarige leeftijd haar allereerste vriendje kreeg. Samen draaiden ze vaak het nummer Bitter sweet symphony van The Verve. Het lied is haar altijd bijgebleven en ze luistert het nu nog steeds graag. In de aflevering zong ze het samen met Jaap Reesema.

Jan Smit had overigens geen idee om welk lied het ging. “Ik ken alleen Abba en John Denver”, grapte hij. Maar bij de eerste noten herkende hij de track alsnog. “Bitter sweet symphony, ik had er nog nooit van gehoord”, legde hij uit. “Maar dan hoor je de viool en denk je: oh, dat is díe.” Jaap en Roxeanne legden vervolgens uit dat het vioolstuk helemaal niet van The Verve is, maar van The Beatles. Weer iets geleerd!

Lovende reacties voor Roxeanne

Opnieuw waren de kijkers diep onder de indruk van de stem van Roxeanne. Ze wordt ook wel de verrassing van de show genoemd. ‘Wat een fijn seizoen was dit met voor mij Roxeanne Hazes als ontdekking. Wat een prachtige stem’, klinkt het op Twitter. Ze denken ook dat de cover van Jaap en Roxeanne in no-time een grote hit wordt. ‘Beste duet van de avond.’

Wat een fijn seizoen was dit met voor mij Roxanne Hazes als ontdekking. Wat een prachtige stem! In deze roerige tijden is dit heel fijne televisie #bestezangers — Bea Jansen (@BeaPsycholoog) 29 september 2022

Wat is Roxanne toch een ontdekking voor mij. Kan die irritante broer nog een puntje aan zuigen. Goed gedaan! Laat al die onzekerheden maar varen. #bestezangers — Marianne Ammerlaan (@marianammerlaan) 29 september 2022

Denk zomaar dat dit een hitje gaat worden

Jaap en Roxanne #bestezangers pic.twitter.com/LMDZ8TCicL — Anita & Ron LAbée (@anita_ron_labee) 29 september 2022

Zo’n mooi duet van Nielson en Roxeanne Hazes in #bestezangers



Zo’n fan van de laagte in de stem van Roxeanne. Live te horen in @Hedon



https://t.co/ufh0djJpmz — Marielle Steeneveld (@MarielleTweets) 29 september 2022

Wat een leuk seizoen. Ik ging kijken voor #FerdiBolland, #Nielson en #ClaudiadeBreij, maar leerde #Blanks kennen en ben fan geworden van #RoxeanneHazes. Wat een geweldige groep mensen. Zoek elkaar nog es op om de ontstane band te onderhouden. Bedankt! 😘🤗 #BesteZangers — Frans Heemskerk (@FransAidan) 29 september 2022

Wauw Rox rockt m #bestezangers — Wannie (@sinds1966) 29 september 2022

Wie ik Zoek is nu al één van mijn meest favoriete Nederlandse duetten ooit! Het nummer past perfect bij de stem/sound van Niels en elke kopstem van Rox gaf me opnieuw kippenvel 😍😍 #bestezangers — Solange (@xdieudonnee) 29 september 2022

Jeetje, wat heeft Roxane toch een gouden strot! En Jaap is ook een ontdekking voor mij.#bestezangers — ellen niewold (@elnie299) 29 september 2022

Een beetje verliefd geworden op gelegenheidsduo's Banks & Claudia en Rox & Nielson. Wat een mooie liedjes! #bestezangers — Nynke (@Nynke_87) 29 september 2022

Zit je #BesteZangers te kijken, zet die @RoxeanneHazes me toch een geweldige keel open 🤩! Voor mij is zij dé revelatie van dit seizoen!

Wat heeft dat met het Kontakt te maken?

Niks..., wilde het gewoon even kwijt. Sorry...! — kontakt zeilberg (@kontaktzeilberg) 29 september 2022

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: Beste zangers, Twitter