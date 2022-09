Roxeanne Hazes vraagt op deze manier aandacht voor pestgedrag op school

Roxeanne is blij dat op de school van haar vierjarige zoon Fender momenteel gewerkt wordt met een protocol tegen pesten. “In mijn eigen schooltijd had ik dat ook graag gehad. “Fender gaat sinds kort naar school en hoe spannend ik dat ook vind, ik merk dat er nu meer aandacht is voor pesten. Er is bijvoorbeeld een pestprotocol, dat heb ik als kind gemist”, vertelt de zangeres in het AD.

Kinderboek

Het is de komende week de Week tegen Pesten. Speciaal daarvoor brengt Roxeanne kinderboek Grapje uit. “Ook al gaat het boek over een zebra die wordt gepest omdat hij geen strepen heeft, het is best autobiografisch. Ikzelf zag er vroeger niet anders uit, maar had wel een vader die een apart beroep had. Dat was voer voor pestkoppen.”

Trots zijn

Als ouders willen Roxeanne en haar vriend Erik Zwennes Fender leren dat hij trots mag zijn op wat hem uniek maakt. “Dat is een groot thema, maar ik geloof dat als je het op een speelse manier uitlegt, een kind dit begrijpt en een ander er niet om zal pesten. Of niet zal meedoen of meelachen als het wel gebeurt. Hopelijk kan ik daar met mijn boek een bijdrage aan leveren.”

Familieperikelen

Het boek dat Roxeanne uitbrengt, leidt een beetje af van alle familieperikelen. De zangeres vertelde deze week dat ze zich terugtrekt uit Holland zingt Hazes nadat ze eerder opvallende uitspraken over haar moeder had gedaan tijdens het programma Beste zangers. Ze wil zich de komende tijd richten op ‘andere mooie dingen’.

Bron: AD/ANP