Om bij de kern van deze zaak te komen, zetten we eerst een stapje terug in de tijd.

Rechtszaak van Rachel Hazes

Rachel Hazes en haar voormalig beste vriendin Marieke van der Beek stonden eerder al tegenover elkaar in de rechtbank, omdat ze al lange tijd ruzie hebben over geld. Rachel kocht een woning voor haar vriendin, waarvoor zij Rachel huur betaalde. Dat vond Rachel achteraf toch veel te weinig en daarnaast zou Marieke haar ook nog flink wat geld moeten terugbetalen. Rachel probeerde via de rechter € 1450 huur per maand af te dwingen in plaats van de € 800 die Marieke werkelijk betaalde, maar kreeg geen gelijk.

Rachel Hazes stapt opnieuw naar de rechter

Daar legde Rachel Hazes zich niet bij neer. Ze stapte opnieuw naar de rechter en wil nu ook dat haar dochter Roxeanne wordt gehoord in de zaak, die volgens haar advocaat gaat om ‘langlopende geschillen’. Maar wat heeft haar dochter met deze zaak te maken? Roxeanne zette destijds namens haar moeder een handtekening onder het huurcontract, omdat het op dat moment niet goed ging met Rachel. Daarnaast kreeg Roxeanne, met een aantal anderen, een volmacht om te handelen binnen Rachels bedrijf Melvin Produkties. Daar maakten zij volgens Rachel misbruik van, door grote bedragen onterecht uit te geven. Dat was voor haar reden voor een nieuwe rechtszaak.

Roxeanne Hazes in de rechtszaal

Om precies te zijn draait deze zaak om een afgesloten huurovereenkomst die niet zou deugen, onterecht verhoogde uurtarieven en een duur coachingstraject dat zou zijn gestart. Een van de volmachten in die tijd was dus in handen van Rachels dochter Roxeanne. Volgens de advocaat van Rachel is het nodig dat zij gehoord wordt in deze zaak om aan te tonen dat meerdere personen onrechtmatig hebben gehandeld en te ontdekken waar de € 10.000 is gebleven die volgens Rachel is verdwenen.

Brief voor de rechter

In een brief die werd voorgelezen in de rechtszaal, geeft Roxeanne aan dat ze niet wil getuigen in deze zaak en dat de gevolmachtigden Rachel jarenlang hebben bijgestaan en dag en nacht hebben geholpen. Ze schrijft: “Vandaag behandelt u een zaak waarin een moeder haar dochter voor de rechter haalt om als getuige gehoord te worden. De bedoeling daarvan is om aan te tonen dat de mede-gevolmachtigden misbruik gemaakt zouden hebben van hun volmacht. Dit is om vele redenen een absurde veronderstelling. Deze gevolmachtigden waren nu juist jarenlang de nauwst betrokkenen die mijn moeder met raad en daad ondersteund hebben, soms dag en nacht.”

Reputatie

Roxeanne legt uit dat ze haar moeder ‘in diskrediet brengt’ als ze gehoord zou worden in deze zaak. “Datgene wat ik zal moeten getuigen zal alleen maar verdere afbreuk doen aan de reputatie van mijn moeder. Dat doe ik niet”, schrijft de 29-jarige zangeres. Ze sluit af met de boodschap dat ze de rechtbank respecteert, maar dat ze hoopt dat de rechter begrijpt dat ze niet aanwezig is. “Ik ben zelf moeder en het is mijn primaire verantwoordelijkheid mijn eigen kind te beschermen.”

De rechter doet komende dinsdag uitspraak over of Roxeanne wel of niet in de rechtbank moet verschijnen om gehoord te worden.

Bron: RTL Boulevard