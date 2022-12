Roxeanne Hazes wil zoontje Fender beschermen tegen haar familie: ‘Ik wil het anders doen’

De zangeres is te gast in Effe Relativeren, de podcast van Kaj Gorgels. Omdat er al genoeg gezegd wordt over haar familie, wil ze niet in detail treden, maar ze noemt het ‘een gecompliceerd verhaal’. “Ik weiger gewoon om mensen in mijn leven te houden of te halen die geen goede invloed hebben op mijn mentale gezondheid. Dat kan ik me niet permitteren.”

Roxeanne vertelt dat het moederschap veel dingen voor haar in perspectief heeft gezet. Ineens kwamen de trauma's van haar jeugd naar boven. Ze trekt dan ook een duidelijke grens om haar gezin en zoontje Fender te beschermen. “Ik wil het anders doen dan mijn familie. Ik ga wél luisteren. En ik ga wel in ieder geval proberen om hem de persoon te laten zijn die hij graag wil zijn.”

Volg je de familie Hazes op de voet? Dan heb je vast de documentaire van André Hazes al gezien. Dit zijn 10 favorieten van de maakster van de docu Cheeru Mampaey.

Bron: RTL