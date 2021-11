Roxeanne over afwezige André bij Holland Zingt Hazes: “Hij wordt gemist”

Met een gevoelige versie van Kleine jongen, opent Roxeanne Hazes vrijdagavond het Holland Zingt Hazes-concert. Het liedje lijkt een kleine ode te zijn aan haar broertje André, die dit jaar voor het eerst niet op het HZH-podium staat.

‘Hij wordt gemist’

Vanwege zijn gezondheid, kan André op dit moment niet aanwezig zijn bij Holland Zingt Hazes. En dat is even wennen. “Hij wordt gemist”, laat zijn zus Roxeanne Hazes dan ook weten in een interview met Shownieuws. “Het is niet aan mij om hem erbij te halen, maar ik hoop van harte dat hij er volgend jaar bij is.”

Wel laat Roxeanne weten dat de gezondheid van André op dit moment voorgaat. “Het allerbelangrijkste is dat hij herstelt en het zichzelf gunt om de beste versie van zichzelf te worden", zegt ze in het interview.

Burn-out

Op dit moment herstelt André Hazes van een burn-out. De laatste weken ontstonden er steeds meer geruchten rondom André en zijn welzijn. Bronnen meldden dat André in het buitenland in een afkickkliniek zou zitten. Zijn management ontkende deze geruchten en liet weten dat André werd behandeld voor een burn-out. “Dit heeft tijd nodig, maar hij is in goede handen bij zijn therapeuten”, vertelde zijn manager aan AD.

Toen ze jong waren, hadden Roxeanne en André al een hechte band. André kwam zelfs regelmatig voor zijn zus op. Dat zit zo.

