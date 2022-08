Roxeanne over afwezigheid moeder na dood vader: “Enorme knauw van gehad” Beeld NPO

Roxeanne Hazes (29) heeft in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van ‘Beste Zangers’ emotionele uitlatingen gedaan. De zangeres was de hoofdgast en vertelde openhartig over haar bijzondere jeugd en de band met haar moeder Rachel.