Roy Donders (33) laat zich steriliseren: “Dat doe ik echt voor Michelle”

“Nou, dan laat ik me steriliseren”, zegt Roy. “Dat zou ik heel fijn vinden”, zegt Michelle. “Dan hoef ik niet nog meer hormonen in mijn lichaam te gooien.” Michelle legt aan Roy uit dat ze niet tegen de pil en ook niet tegen een hormoon- of koperspiraal kan. Daarom wil hij zich laten steriliseren, voor haar.

“Na heel lang nadenken heb ik besloten om er toch een knoop in te leggen”, vertelt hij. Een pittig onderwerp van gesprek, maar Roy en Mies kunnen er samen toch best luchtig over praten aan de keukentafel. “Ja, ik vind het wel echt een ding”, geeft Roy toe. “Het is een relatief kleine ingreep.” Maar wel eentje met een grote impact natuurlijk, al lijkt Roy zich meer druk te maken over de ingreep zelf.

Zaad in laten vriezen

“Toen dachten we nog: moeten we misschien mijn zaad laten invriezen? Want stel nou dat we over een jaar vier, vijf in een andere fase van ons leven komen. Vijf jaar geleden wilde ik ook geen kind en die krijg ik nu ook. Dus ik bedoel: je weet niet hoe het leven loopt.” Roy is er nog niet helemaal uit wat hij precies wil, maar dat de knoop erin gaat, is zeker.

Hij vertelt het zijn ouders. “We willen toch niet nog een kindje. Dus waarom niet gewoon een knoop erin?” Roy legt uit dat hij zijn zaad misschien wil laten invriezen. “Als het maar niet bij ons in de vriezer komt”, zegt zijn vader grappend.

Roy twijfelt er nog wel een beetje over. “Als je weet dat het daar nog ingevroren ligt, dan ben je er misschien ook altijd mee bezig.” Moeder Nel en zus Rian vinden het sowieso een beetje snel gaan. “Dat kind is er nog niet en nu al nadenken over sterilisatie.”

Spannende zwangerschap

Daarnaast viel de zwangerschap Michelle ook zwaar, zo is te zien in de serie. Roy vertelde erover in het interview met Libelle. “Michelle heeft diabetes type 1, dus zwanger zijn is anders dan bij vrouwen die dat niet hebben.” Ze moest ieder half uur insuline hebben en er waren veel meer risico's. Gelukkig werd hun dochter Romi in maart gezond geboren.

Vadergevoelens

Bovendien is Romi niet de enige spruit in huize Donders. Michelle heeft dochter Bibi uit een eerdere relatie. Daarover zei Roy: “Als je kiest voor iemand met een kind, moet je ook helemaal voor dat kind gaan. Bibi is dus ook echt mijn schatje, ik ben erg betrokken bij haar en we doen veel leuke dingen: naar pretparken, samen schaatsen, thuis op de bank filmpjes kijken. Mijn leven is helemaal huisje-boompje-beestje geworden.”

Bron: Discovery Plus