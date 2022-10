Roy Donders en vriendin Michelle onthullen het geslacht van hun kindje

En het wordt... een meisje! In de video zijn Roy en Michelle te zien op een podium met blauwe en roze lichtjes voor de gender reveal. Het showtje met publiek wordt omlijst door muziek en vuurwerk. Met een druk op de knop wordt duidelijk: roze rook, een meisje! Juichend vallen vrienden en familie het stel in de armen. “Toch een meid hè“, zegt Roy in het filmpje.

Schat, ik wíst het

In september lieten Roy en Michelle weten dat ze in verwachting zijn. Tijdens hun week vakantie in Spanje had Michelle nogal last van stemmingswisselingen volgens Roy. Na een zwangerschapstest blijkt de zanger en ontwerper gelijk te hebben. “Schat, schát, ik zei het toch, ik wist het!”, roept Roy enthousiast door de badkamer.

In shock

Michelle moest nog even wennen aan het nieuws. “Heel leuk, maar ik ben wel in shock”, was Michelles reactie. Ondanks de verbazing is het kindje meer dan welkom.

Voor het eerst verliefd op een vrouw

Roy verraste vriend en vijand in maart met het nieuws dat hij weer gelukkig is in de liefde. Voor het eerst is hij verliefd geworden op een vrouw. Hij had hiervoor altijd relaties met mannen gehad. Roy pakte meteen door en wordt binnenkort dus vader van een dochter.

Bron: YouTube/ANP