Roy Donders en vriendin Michelle verwelkomen eerste kindje

Dat maakt Roy bekend op Instagram.

Dochtertje Donders

Roy en Michelle werden trotse ouders van dochtertje Romy Johanna Maria Donders. “Vanochtend om kwart voor negen is ons klein wondertje geboren”, vertelt Roy in zijn Instagram Stories. “Ze is kerngezond en met de moeder gaat ook alles goed.”

Keizersnede

Het management van de ondernemende kapper en haarstylist liet aan RTL Boulevard weten dat de bevalling was gepland. Michelle onderging een keizersnede. “Michelle heeft nog wel veel last van de wond”, vertelt Roy. “Een beetje nabloedingen, maar voor de rest gaat alles beter, dus hopelijk mogen we morgen naar huis. En nu gaan we lekker van elkaar genieten.”

Verliefd

Roy en Michelle leerden elkaar ruim anderhalf jaar geleden kennen in Griekenland, tijdens een georganiseerde artiestenreis voor fans van Nederlandstalige muziek. Afgelopen zomer maakten ze bekend dat ze in verwachting waren van hun eerste kindje, een dochtertje. In dít interview vertellen de twee openhartig over hun relatie.

Roy Donders doorging eerder een moeilijke tijd rondom zijn bedrijf ‘Rojami’s’. In onderstaande video zie je hoe dit toch nog enigszins goed afliep.

Bron: RTL Boulevard