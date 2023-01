Roy Donders komt terug op de buis met een eigen realityserie

Het is alweer vijf jaar geleden dat we het leven van ons Royke, ons Rian en moeder Nel op televisie konden volgen. Destijds hulde de stylist van het zuiden zich nog in huispakken, was hij bezig met harde krullen maken en had hij een relatie met Marvin. Dat is nu wel anders!

Roy Donders terug op de buis

Roy is nu namelijk samen met Michelle. Een plottwist in zijn leven waarmee hij vriend en vijand verraste. Inmiddels is Michelle in verwachting en krijgen de twee binnenkort een dochtertje. De opnames van de realityserie zijn al een tijd geleden van start gegaan, dus we zullen alles rondom de zwangerschap te zien krijgen.

Kinderen, hondjes en carrière

Daarnaast komt er nog veel meer naar voren in de show. Want wist je dat Michelle al een dochter heeft uit een eerdere relatie? Ook haar hondjes Lola en Fifi zullen belangrijke personages in de serie worden. En ook Roy’s carrière wordt belicht. Hij timmert hard aan de weg als ondernemer en harde krullen maken doet hij allang niet meer. Maar wat dan wel?

Vanaf mei op TLC

Vanaf mei gaat de show uitgezonden worden bij TLC en de streamingdienst Discovery+. Voorheen werd de realityshow Stylist van het zuiden uitgezonden op RTL5. Daar heeft hij vier seizoenen van mogen maken, gevolgd door twee seizoenen bij SBS6.

Compleet ander leven

Roy laat weten: ‘The word is out! Vanaf mei dit jaar ben ik terug met een nieuwe serie bij TLC! Vijf jaar geleden was ik voor het laatst te zien op tv en zoals jullie weten is mijn leven sindsdien compleet veranderd. De grootste verandering is ook meteen mijn grootste blijdschap: de liefde voor Michelle en ons dochtertje dat wij binnenkort verwachten!’

Ook Libelle heeft Roy en Michelle gesproken. Je vindt het interview in Libelle 08, deze editie is vanaf 9 februari te koop via Lossebladen.nl.

