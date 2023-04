Roy Donders komt terug op de buis met een totaal ander leven: dit zijn de eerste beelden

Even leek het erop dat Roy in de vergetelheid was geraakt. In 2018 ging het huispakkenbedrijf van de paillettenkoning failliet en tot overmaat van ramp liep zijn relatie met Marvin op de klippen. Een paar jaar was het stil rond de ‘stylist van het Zuiden’, maar inmiddels staat Royke weer volop in de schijnwerpers. En hoe: zijn leven heeft een totaal andere wending genomen.

De liefde gevonden

In 2021 ontmoette hij tijdens een vakantie in Griekenland namelijk de Eindhovense Michelle. Het was toen voor het eerst dat Roy gevoelens kreeg voor een vrouw. Vriend en vijand reageerden verrast, maar de twee bleken onafscheidelijk en afgelopen maart werd hun dochtertje Romi geboren. Waar in zijn vorige realityshow Roy Donders stylist van het Zuiden zijn relatie met Marvin centraal stond, zullen we deze keer zien hoe Roy en Michelle zich hebben voorbereid op het ouderschap.

Aan de weg timmeren

In Roy Donders altijd wat bijzonders kunnen we dus volop meegenieten met dit nieuwe hoofdstuk in Roy's leven. Daarnaast maakt hij al lang geen harde krullen meer, maar kruipt het ondernemerschap waar het niet gaan kan. De Tilburger verkoopt weer kleding, timmert aan de weg als volkszanger en heeft zelfs een schoonheidskliniek geopend, waar je terecht kunt voor onder andere fillers en laserbehandelingen.

Eigen Barbiepop

Op de eerste beelden van de realitysoap zien we hoe de familie van Roy ‘soulmate’ Michelle in hun armen heeft gesloten. De twee hebben een hoop gemeen. Zo zijn ze allebei gek op styling, make-up en cosmetische ingrepen. “Nou heb je lekker je eigen Barbiepop”, zegt zus Rian tevreden. Behalve Rian, zijn ook moeder Nel en vader Frans weer van de partij in het tv-programma.

Roy Donders altijd wat bijzonders is vanaf 10 mei te zien bij bij TLC en de streamingdienst Discovery+.

Bron: TLC