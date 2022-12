Roy Donders over ‘onmogelijke liefde’ Michelle: “Ik wist niet beter dan dat ik op mannen viel”

Zijn leven is in een stroomversnelling terechtgekomen sinds zijn relatie met Michelle, met wie hij veel raakvlakken heeft.

Roy Donders over zijn ‘onmogelijke liefde’

Vanaf de eerste ontmoeting is het raak tussen Roy en Michelle. Ze leren elkaar kennen op een artiestenreis naar Griekenland. Omdat Michelle op dat moment nog een relatie heeft en Roy altijd met mannen was, zoeken ze er niet veel achter. Tot er na twee maanden, als de relatie van Michelle strandt, iets ontstaat.

Roy: “Ze zat de hele tijd in mijn hoofd en ik wilde haar aandacht steeds hebben. Op een feestje – ik merkte dat er bepaalde blikken tussen ons heen en weer gingen – heb ik het met mijn dronken hoofd gezegd: ‘Schat, ik denk dat ik meer voor jou voel dan vriendschap.’ Ze zei dat ze hetzelfde voelde, maar dat ze het niet had durven zeggen, omdat het haar een onmogelijke liefde leek.”

Ontdekkingsreis

Michelle: “Ik had mijn gevoelens weggestopt. Maar dat hoefde nu niet meer. Ik was zo blij. Dat ik de eerste vrouw voor hem ben, maakt me niet uit. Ik doe niet aan stempels.” Er volgt een ontdekkingsreis. “Dat ging heel snel, haha. En beviel goed. Wij samen, dat is de ideale combinatie”, aldus Roy.

Ondanks dat de twee samen gelukkig zijn, doet hun relatie bij sommige Nederlanders de wenkbrauwen fronsen. Roy snapt dat wel. “Roy Donders een relatie met een vrouw. Hoe dan? Maar ik merk dat mensen eraan wennen. En anders maar niet. Ik leef niet voor andere mensen. Ik leef maar één keer en ben heel gelukkig met Michelle.”

Bonusvader

In maart verwachten ze hun eerste kleine Donder samen, een meisje. Dat is spannend, zeker als je voor het eerst vader wordt. Toch kan Roy al een beetje proeven aan het ouderschap; Michelle heeft een 7-jarige dochter uit een eerdere relatie.

Iets wat volgens Roy in het begin even wennen was, maar door de goede band met Michelle’s dochter is de stap naar een tweede kindje ‘snel gezet’. “Ik heb nooit voor een gezin geleefd, altijd voor mezelf, maar nu doe ik alles voor mijn drie meiden.”

Bron: Beau Monde