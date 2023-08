Roy uit 'Over mijn lijk' krijgt geweldig nieuws na MRI-scan

Op Instagram houden hij en zijn vrouw Annick hun volgers op de hoogte. Nu kunnen ze geweldig nieuws met iedereen die meeleeft delen.

Roy uit ‘Over mijn lijk' deelt geweldig nieuws

In het negende seizoen van de tranentrekkende serie ‘Over mijn lijk’ deed Roy Oude Rikerink mee. De dertiger heeft een hersentumor en werd in 2022 uitbehandeld verklaard. Gelukkig kan hij met deze hersentumor nog wel even leven, maar het blijft spannend. Elk half jaar moet hij terug naar het ziekenhuis om een MRI-scan te laten maken. Er wordt dan gekeken of de tumor is gekrompen of gegroeid.

De afgelopen week was spannend voor Roy en zijn vrouw Annick, want het was weer tijd voor de halfjaarlijkse check. Gelukkig hebben de twee een positieve uitslag ontvangen: “De MRI-uitslag is goed! We hebben weer een half jaar rust, want de tumor is op dit moment niet gegroeid,” schrijft Annick op Instagram. Veel mensen leven mee met het stel. Onder de post regent het dan ook felicitaties en blije berichten. Bekijk het hele bericht hier:

