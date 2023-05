Royce de Vries opnieuw vader geworden: ?We houden oneindig veel van hem? Beeld Brunopress

Royce de Vries opnieuw vader geworden: ‘We houden oneindig veel van hem’

Royce de Vries heeft afgelopen week een zoon gekregen. Dat maakt hij bekend met een foto op zijn Instagram-account. Het is zijn tweede kindje met zijn vrouw Amanda De Vries-Balvert. Het kersverse gezinnetje is in de wolken.