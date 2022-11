Royce de Vries staat stil bij de verjaardag van vader Peter R.

De advocaat plaatst een foto van de familie De Vries in New York, die in november 2012 is gemaakt. “Vandaag zou mijn vader 66 jaar geworden zijn. We missen hem nog iedere dag, maar vandaag vieren wij wat voor fantastische vader, man en opa hij was”, schrijft Royce bij de foto.

Peter R. de Vries overleed vorig jaar juli, negen dagen nadat hij in de binnenstad van Amsterdam werd neergeschoten. Royce stond daar dit jaar ook bij stil.

Tweede kindje

Royce had vorige week ook mooi nieuws te melden: hij en zijn vrouw Amanda verwachten een tweede kindje. Ze zijn al ouders van zoontje Fender.

Lieve opa

“Zijn opa was heel lief voor hem”, vertelde Royce de Vries eerder aan RTL Boulevard. “Peter was een hele liefhebbende opa, die het gewoon heel fijn vond om tijd met zijn kleinkinderen door te brengen. Hij is op de dag van de aanslag nog bij mij thuis langs geweest. Ik heb een foto dat hij met mijn zoontje op schoot zit. Dat is een heel dierbare foto voor mij.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Royce de Vries (@roycedevries1) op 14 Nov 2022 om 0:39 PST

