‘Rozengeur & Wodka Lime’-actrice Ghislaine Pierie overleden

Een woordvoerder deelde het droevige bericht zaterdag namens haar familie met het ANP. In mei voelde Ghislaine zich niet goed en werd er bij haar kanker geconstateerd die ongeneeslijk bleek. De actrice is in het bijzijn van haar twee broers en haar man Patrick Neumann overleden. De uitvaart is in besloten kring.

‘Rozengeur & Wodka Lime’

Ghislaine was tussen 1999 en 2002 te zien in de serie Westenwind. Het bekendst is ze waarschijnlijk van de populaire serie Rozengeur & Wodka Lime (2001-2006) waarin ze zes seizoenen lang de rol van Babette van Woensel speelde.

Professioneel kok

“Na Rozengeur hield het op,” zei ze in een interview met Het Parool. “Ik werd nergens meer voor gevraagd. Ik had altijd best veel werk en ineens viel dat allemaal weg.”

Ze ging daarom naar een koksopleiding, werd professioneel kok en wist uiteindelijk sous-chef van De Plantage in Amsterdam te worden.

Toch weer rollen

Maar ineens werd ze ook weer gevraagd voor acteerwerk. Recent had Ghislaine nog rollen in de series Vechtershart en Doodstil. Komend voorjaar zal ze nog te zien zijn in de serie Droom van de Jeugd.

Bron: ANP/Het Parool