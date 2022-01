De twee mochten een dochtertje verwelkomen. Het meisje kreeg de naam Mia Leny Lucy.

Rob Goossens vader geworden

Rob vertelde in RTL Boulevard: “Ze is er! Mia besloot zojuist om 17.05 uur op de vijfde dag van dit nieuwe jaar naar buiten te kruipen. Moeder en dochter maken het uitstekend. En Mia is nu al een kanon, dus Veranika en ik zijn apetrots om ons haar ouders te mogen noemen!”

Live tijdens weeën

De avond ervoor was Rob nog live te zien in RTL Boulevard, en dat was zeer bijzonder want Veranika had op dat moment al weeën, in de kamer ernaast. Rob vertelde: “Vanochtend werd ik wakker en toen zei mijn vriendin: ‘Ik geloof dat dit geen kramp meer is, maar dat dit weeën zijn’.”

Naar het ziekenhuis

Dat vond hij behoorlijk spannend: “We komen nu in een wereld die ik natuurlijk nog helemaal niet ken. We zijn de weeën aan het timen. Dat gaat via een app, die nu een uurtje geleden zei: maak je maar vast klaar, je hebt nog tijd om te douchen en je koffers te pakken, maar het moment dat je naar het ziekenhuis moet, komt dichterbij.”

Bron: RTL Boulevard