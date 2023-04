RTL Nieuws-presentatrice Anita Sara Nederlof is zwanger: “Klein wondertje in mijn buik”

Op de foto zien we Anita Sara en haar vriend Dennis voor een muur poseren met daarop de maand waarop Anita is uitgerekend en een pijl naar haar buik. De presentatrice schrijft helemaal in de wolken te zijn. “Er groeit een ongelofelijk groot klein wondertje in mijn buik. Hoewel ik de afgelopen jaren al aardig mocht wennen aan het ‘gezinsleven’, word ik nu voor het eerst zélf mama. En ik kan niet uitleggen hoe dat voelt.”

“Allerliefste betrokken vader”

Dat ze al heeft kunnen wennen aan het gezinsleven heeft alles te maken met het feit dat haar vriend Dennis al twee kinderen heeft uit een eerdere relatie. “De kleine frummel krijgt de allerliefste, gekste en meest betrokken vader die het zich kan wensen. Dat weet ik toevallig, want de leukste Dennis bewijst dat al elke dag: als papa van Senna en Jesse.”

“Trots op dit samengestelde gezin”

Ze sluit haar bericht af met lieve woorden voor haar stiefkinderen. “Wat zal die kleine trots worden op zijn/haar grote broer en zus. En ik ben nu al trots op dit samengestelde gezin.”

Bron: Instagram