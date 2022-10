Ruben verkoopt zijn koffer van € 5 miljoen voor € 449.000 in ‘Miljoenenjacht’

Hoewel hij met een prachtig bedrag naar huis ging, had hij nog veel meer kunnen winnen.

Ruben houdt wel van een gokje

Aan het begin van het spel mag de finalist een koffertje kiezen. Ruben koos koffer nummer 4. Een gouden keuze, zo bleek later.

Deal geaccepteerd

Ruben hield wel van een gokje, zei hij. De bank kwam keer op keer met prachtige voorstellen, maar Ruben speelde door.

Uiteindelijk zwichtte hij toch toen de bank hem een bedrag van € 449.000 bood. Hij drukte op de rode knop, waarmee hij de deal accepteerde.

5 miljoen

Zoals altijd speelden de twee het spel daarna nog even door, om erachter te komen wat er was gebeurd als Ruben de deal niet had geaccepteerd. “Ik heb telkens het gevoel dat die 5 miljoen in dat koffertje zit”, liet Linda meerdere keren tijdens de uitzending weten. Nu zegt de presentatrice dat wel vaker en is het zelden het geval, maar dit keer bleek ze het bij het juiste eind te hebben. Ruben had inderdaad de 5 miljoen in zijn koffer.

Reacties

Kijkers op Twitter raken er niet over uitgepraat. Ruben was toch zo’n gokker? Hij had door moeten spelen! Ook hopen kijkers dat hij niet met een rotgevoel naar huis gaat, omdat het gewonnen bedrag nog steeds hartstikke mooi is.

Ruben kan vannacht niet slapen #miljoenenjacht — Cloontje (@cloontje2018) 9 oktober 2022

Gaat ie nou met een rotgevoel naar huis? #miljoenenjacht — Maureen 🌸 (@maureenvanessen) 9 oktober 2022

Haha hij had 'm uit moeten spelen.. had ik ook niet gedurft hoor, daar niet van. #miljoenenjacht pic.twitter.com/v6Dk7nziMG — Danny (@The_Pania) 9 oktober 2022

#miljoenenjacht Oepssss geen 5 Miljoen 🙈🤣🤣🤣 Zijn koffer was wel heel veel geld waard Jammer man ✊️ pic.twitter.com/gQwgV6WJNK — Henknieuws 2022 🚜🚜 (@henk48501693) 9 oktober 2022

Linda die al jarenlang zegt dat ze een gevoel heeft dat die 5 miljoen in de koffer van de kandidaat is.



98 jaar verder en 3045 afleveringen is het eindelijk een keer zo ver



Uiteraard zegt ze dan "ik zei het toch, ik had al zo een gevoel dattie in je koffer zat"#miljoenenjacht — LangeToepie (@LangeToepie) 9 oktober 2022

#miljoenenjacht

De man die zichzelf een gokker noemde, maar uiteindelijk geen gokker bleek te zijn…

Van zijn deelname zal hij nog wel eens badend in het zweet wakker worden….€5.000.000,- in de koffer….😏 pic.twitter.com/EOKP8LvfFn — GC (@GirbeCameron) 9 oktober 2022

Actrice Loes Luca brengt haar vakanties graag door met haar tv-collega Arjan Ederveen en dan zijn ze allebei graag zoveel mogelijk naakt, vertelt entertainmentjournalist Mathijs Albers:

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: SBS, Twitter