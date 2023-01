Ruud de Wild deelt goed nieuws na belangrijke scan: “Gelukkig was de uitslag goed”

Voor Ruud was 2021 een heftig jaar: in maart werd er namelijk darmkanker bij hem vastgesteld. De radio-dj moest vervolgens meerdere behandelingen ondergaan, maar kreeg in de zomer goed nieuws te horen: hij werd namelijk schoon verklaard. Wel moet hij de rest van zijn leven onder controle blijven.

Wachten duurt lang

Deze week onderging hij een belangrijke scan, waar hij heel erg tegenop zag. “Wachten is soms goed. Wachten is soms de hel”, zo begint hij zijn Instagrampost. “Een uitslag van een scan bijvoorbeeld”, gaat hij door. “Ik heb er toch maanden voor in de zenuwen gezeten. Gelukkig was de uitslag goed. Nu houden zo.”

Relaxter doen

Ruud grapt dat hij nu ook weer wat leuker kan zijn voor zijn vriendin. “Lieve Olcay, nu zal ik weer relaxter tegen je doen.”

Ruud heeft het afgelopen jaar heel veel steun gehad aan Olcay. De twee zijn inmiddels alweer een tijdje bij elkaar, maar wie van de twee heeft er nu eigenlijk altijd gelijk?

Bron: Instagram