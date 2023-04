Ruud de Wild en Olcay Gulsen vertellen in docuserie over de nasleep van zijn darmkanker

Dat is te zien in de zesdelige docuserie Ruud & Olcay waarvan woensdag de eerste aflevering te zien was. In talkshow BEAU vertelden de twee openhartig over het proces.

In een zeer kwetsbare periode van hun leven lieten Olcay Gulsen en Ruud de Wild een cameraploeg toe in hun leven voor de gloednieuwe serie Ruud & Olcay. In zes afleveringen wordt het stel gevolgd terwijl de dj herstelt van darmkanker. Het levert indrukwekkende beelden op die laten zien dat genezen niet hetzelfde is als hersteld zijn. Nadat hij kankervrij is verklaard, heeft De Wild namelijk nog een lange weg te gaan. In BEAU vertelt Olcay Gulsen over een fragment dat haar vriend liever uit de documentaire had geknipt. Terwijl Ruud de Wild uit het zwembad klimt, wordt hij niet lekker. “Hier had hij 1,6 kilometer gezwommen. Dat is voor een fit iemand al een behoorlijke afstand. Het verschil tussen willen en kunnen is zo groot geworden na zijn ziektetraject. Ik snap dat hij daar het heel zwaar mee heeft. Je ziet gewoon dat als hij weer helemaal overboord gaat, hij wegvallers heeft. En dat gebeurt best wel regelmatig: een paar keer per week. Ik maak me daar wel zorgen over.” Voor Ruud de Wild zelf zijn het kwetsbare momenten die veel moeite kosten. “Het is ongemakkelijke televisie, maar het is ook eerlijke televisie. Ik ben achteraf toch heel trots op wat we hebben gemaakt, omdat het herkenbaar is en ik vind het een spoorboekje voor geluk. Stel dat ik morgen omval, dan kunnen mijn kinderen en mensen die me liefhebben het nog eens terugkijken.”

Goede gezondheid

Ondanks de mindere momenten, gaat het over het algemeen goed met zijn gezondheid. Vanuit het ziekenhuis krijgt hij in elk geval even rust. “Ik hoef nu voor een paar maanden niet meer voor onderzoek. De zenuwen beginnen na de zomer weer,” aldus de presentator.

Ruud & Olcay is zes weken lang op woensdag te zien via NPO3.

