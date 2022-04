Woensdag werd bekendgemaakt dat de politie Shima heeft verhoord in de mishandelingszaak die zij tegen Johnny heeft aangespannen. Het verhaal kwam ook Ruud ter ore, die Johnny vooral als een ‘makkelijk slachtoffer’ ziet. “Ik weet dat Johnny een ongeleid projectiel is. Hij is niet een van m’n allerbeste vrienden. Hij is de zoon van een miljardair. Een makkelijk slachtoffer dus.”

Ruud de Wild springt in de bres voor Johnny de Mol

Ruud zou van iemand ‘heel dichtbij’ weten dat Shima simpelweg geld wil. “De familie De Mol zegt geheel terecht: we laten ons niet chanteren. De rechter bepaalt. Nu gaat zij naar buiten, omdat ze geen geld krijgt, met allerlei details waartegen hij zich niet kan verweren. Dat gaat veel en veel te ver”, zo is de radio-dj van mening. Hij noemt het hele verhaal ‘bizar’. “Alles moet maar kunnen. Je moet alles maar mogen roepen in dit land. Belachelijk. Echt belachelijk! (...) Deze vrouw heeft geld gevraagd, echt heel veel geld, en dat heeft ze niet gekregen!”

Fysiek geweld in Mexico

HP/De Tijd kreeg het volledige dossier van de mishandelingszaak in handen en plaatste woensdag verschillende details hiervan op hun website. Zo zou het eerste geweldsincident tussen de twee in januari 2015 hebben plaatsgevonden in Mexico. Een woordenwisseling over Johnny’s vermeende cocaïnegebruik zou zijn uitgemond in een ruzie met fysiek geweld. In de aangifte spreekt Shima van slaan en schoppen. Bovendien zou Johnny aan haar haren hebben getrokken en bovenop haar hebben gezeten.

Reactie Johnny de Mol

Johnny was in eerste instantie van plan om de presentatie van zijn programma over te dragen aan Hélène Hendriks, maar besloot uiteindelijk toch zelf naar HLF8 te komen. Aan het begin van de show nam hij de tijd om uitgebreid te reageren op de aangifte. Wat hij precies zei, kun je hier lezen.

Bron: RTL Nieuws