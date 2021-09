Ruud de Wild over kanker: “Ik heb heel lang gedacht dat ik dood zou gaan”

“Ik heb heel lang gedacht dat ik dood kan gaan”, laat de radio-dj weten in een gesprek met zijn collega Gijs Staverman, aldus RTL Boulevard.

Ziekte stilgehouden

Ruud heeft zijn ziekte lang verzwegen: “Ik wist het vanaf afgelopen januari en toen heb ik het stilgehouden. Pas voor de grote operatie, bij de derde ingreep, heb ik het bekendgemaakt.” Toen hij eenmaal naar buiten bracht dat hij kanker had, kreeg hij ontzettend veel beterschapswensen, iets waar hij veel steun uit haalde. Hij laat weten: “Ik heb het geluk dat ik er relatief snel bij was. Als ik het een halfjaar later had ontdekt, dan hadden wij nu niet gebeld.”

KWF Collecteweek

Ruud was voor het eerst sinds zijn laatste operatie weer op de radio te horen. Dit vanwege de KWF Collecteweek, waar hij zich graag voor inzet: “Er is veel meer geld nodig voor onderzoek, omdat kanker de wereld uit moet.” De Collecteweek is maandag van start gegaan en Radio 2 komt in actie door honderd uur radio te maken voor KWF.

Kankervrij

Begin deze maand deelde Ruuds vriendin Olcay het goede nieuws dat hij kankervrij is. “De operatie is goed gegaan en zijn herstel lijkt heel voorspoedig te verlopen. Hij is helemaal kankervrij”, schreef ze.

Bron: RTL Boulevard.