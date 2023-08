Ruud de Wild reageert nu ook zelf op de relatiebreuk met Olcay: “We weten het al maanden”

Ruud de Wild vertelt dat hun relatie al langere tijd niet lekker liep. “We weten het al maanden, maar we zijn heel goed met elkaar.” Volgens hem is het dan ook niet zo dat er geen liefde meer is tussen hen. “Ik hou zielsveel van haar en zij van mij. Alleen we zijn ermee gestopt en daar hebben we goede redenen voor.”

Tijd om op adem te komen

Er is volgens hem ook absoluut geen sprake van een nieuwe liefde of ruzie. “Op een gegeven moment ben je zo overprikkeld door dingen die je meemaakt of hebt meegemaakt. Dan is het tijd om even op adem te komen en dat willen we zonder elkaar doen.” Wat de toekomst voor ze in petto heeft, weet hij niet. Olcay Gulsen is momenteel op vakantie, als ze terug is gaan ze volgens Ruud kijken hoe het verder moet.

Hartstikke verdrietig

De radio-dj is weet zeker dat ze het juiste besluit hebben genomen. “Natuurlijk ben ik hartstikke verdrietig, maar op een gegeven moment moeten de wijze geest en het gunnen groter zijn dan het verdriet.”

Olcay en Ruud in gelukkiger tijden:

Bron: NPO Radio 2