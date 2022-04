“Zo rigide is het niet. Ik werk voor een omroep waar alles kan.”

Ruud de Wild in The passion

Eerder zei Ruud over zijn deelname: “Het paasverhaal ken ik al sinds mijn jeugd. Het is niet alleen een religieus verhaal, ook maatschappelijk heeft het ons nog veel te zeggen in deze tijd. Als verteller in The passion wil ik mij net zo onderzoekend opstellen als in mijn podcasts. Ik weet de antwoorden ook niet, maar ik stel me ervoor open. Het thema ‘alles komt goed?!’ is inmiddels mijn levensmotto. Niet alles hoeft altijd desastreus fout te gaan. Het leven is te kort voor gedoe.”

Eigen interpretatie

Nu laat de radiopresentator weten dat de vrijheid voor eigen interpretatie een van de redenen is om toch als verteller mee te doen aan het grote paasevenement. “Toen ik zei dat ik wel wat vraagtekens heb bij de Bijbel, zeiden ze bij KRO-NCRV: dat is precies de reden waarom we jou gevraagd hebben. Toen had ik nog weinig overtuiging nodig, hoor!”, vertelt Ruud. “Ze kwamen er zelf mee. Vertel het vanuit je eigen persoonlijke beleving. Maar het verhaal is het verhaal, ik ben er niet om opeens een heel ander paasverhaal te vertellen.”

Toegankelijk voor een groot publiek

Hij vindt het fijn dat hij op zijn eigen manier een bijdrage kan leveren aan het paasspektakel. “The passion is vrijer geworden en toegankelijker gemaakt dan het in het begin was. De oudere achterban bekijkt dat met argusogen en denkt: welke kant gaat het op? De nieuwe lichting programmamakers kan daar heel goed mee omgaan. In plaats van elkaar de maat te nemen, vragen zij zich af waarom ze iets juist wel in plaats van niet zullen doen.”

Ruud de Wild begrijpt de kritiek

Toch zijn er bij KRO-NCRV naar verluidt een hoop negatieve reacties van kijkers op zijn deelname binnengekomen. “Ik ben de zoon van Lucifer (de duivel, red.) genoemd, begreep ik”, zegt Ruud, die daar wel om moet lachen. Hij begrijpt de kritiek ook. “Ik snap wel dat er mensen zijn die moeite hebben met mij als verteller. Dat is omdat ik scherp kan zijn, ook op het geloof. Want zo mooi als het kan zijn, zo eng kan het ook zijn. Ik heb een broer van 60 jaar en die droomt nog steeds over wat we vroeger allemaal hebben meegemaakt, dat is toch niet goed?”

Vervolg van The passion

The Passion vindt plaats op Witte Donderdag, 14 april 2022 in het centrum van Doetinchem en wordt vanaf 20.30 uur uitgezonden op NPO 1. Vergeet ook niet op Hemelvaartsdag te kijken, want op donderdag 26 mei is het vervolg The passion Hemelvaart met Kim-Lian van der Meij als Maria Magdalena te zien.

Bron: The Passion, ANP