Ruud uit ‘B&B vol liefde’ verhuist naar Oostenrijk: “Ik hoop daar een vrouw te vinden”

Er was geen romantische klik met B&B-houdster Astrid in Oostenrijk tijdens de afgelopen serie van B&B vol liefde. Ruud besloot terug naar Nederland te gaan. Dat duurde niet lang.

“Oostenrijk is mijn tweede vaderland, vertelde ik al in mijn introductiefilmpje aan Astrid. Dat is ook echt zo, maar door het programma werd het nogmaals bevestigd. Ik voel me daar goed, veilig en happy”, vertelt Ruud aan RTL Boulevard.

Ruud vindt zijn droombaan

Ruud heeft inmiddels al een baan gevonden. In een luxe resort gaat hij aan de slag als saunameester. “Ik ga daar doen wat mijn passie is: positieve energie doorgeven door middel van opgieten.”

Zijn ‘rivaal’ in B&B vol liefde Harmjan ging er uiteindelijk met Astrid vandoor en zij zijn nu samen. Ruud klikte zowel goed met Astrid als Harmjan en er is een vriendschap ontstaan. Hij gaat ze snel opzoeken. “We wonen maar twee uur bij elkaar vandaan en de eerste afspraak is al gemaakt. Harmjan slaakte bijna een vreugdekreet. Dat is heel erg warm, zoals ik hem heb leren kennen.”

Liefde vinden

In Oostenrijk hoopt Ruud alsnog een nieuwe liefde te vinden, hoewel hij ook in Nederland geen gebrek aan aandacht had. “Mijn vrienden zeggen dat ik nooit meer aan de vrouw kom. Maar ik wil heel graag een lieve vrouw vinden.”

Bron: RTL Boulevard