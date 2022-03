Ruzie om hairextensions in ‘Mr. Frank Visser doet uitspraak’

In de thuissalon van Cenitha liet Ilse voor zo’n 540 euro aan hairextensions zetten. Ze ging tevreden naar huis, maar na 1,5 maand begon het haar af te brokkelen en viel het uit. “Het is een dorre, droge bende”, zegt presentator Viktor Brand als hij naar de plukken haar kijkt.

Oneerlijke deal

Ilse voelt zich opgelicht en wil graag haar geld terug, maar Cenitha is het daar niet mee eens. Hoewel de kapper ervan overtuigd is dat de kwaliteit goed is en Ilse het haar niet goed heeft verzorgd, bood ze een nieuwe set extensions aan. Een oneerlijke deal, volgens Ilse: “Ik had 200 stuks van 60 centimeter gekocht en zij bood me 100 stuks van 40 centimeter aan.”

Eis om schadevergoeding

Het is duidelijk: Mr. Frank Visser moet de stofkam door dit conflict halen. Ilse eist dat de 540 euro wordt terugbetaald én wil een schadevergoeding van 495 euro voor de nieuwe extensions die ze heeft gekocht. Om te kijken welke partij gelijk heeft, wordt er een haarexpert ingeschakeld. Is de kwaliteit van het haar echt zo slecht als de gedupeerde beweert?

Heldere uitspraak

Zoals we van Mr. Frank Visser gewend zijn, komt hij met een heldere uitspraak. Er is niks mis met de kwaliteit van de hairextensions, maar uit onderzoek blijkt wel dat het product niet van het beloofde merk is. Cenitha hoeft geen schadevergoeding te betalen, maar doordat de leverancier niet eerlijk was over het merk, heeft Ilse wel recht op teruggave van de verkoopprijs.

Kijkers van het programma zijn vooral verbaasd over de prijs van het haar. ‘Hoe komt zo’n jonge meid aan al dat geld om haar haar en wimpers te laten doen? Dat kost al snel een maandinkomen’, vraagt een kijker zich af. ‘Ik heb er totaal geen verstand van, maar mijn hemel wat een geld zeg’, Twittert een ander.

