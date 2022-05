S10 is door naar de finale van het Eurovisiesongfestival

S10 moest even wachten tot ze het podium mocht betreden: in de eerste halve finale moest de Nederlandse zangeres zeven acts voor laten gaan. Zoals de eerste beelden al beloofden, was het optreden van Stien zonder poespas. Op een donker podium met wat rook, een windje door haar lange haar én een mooie lichtshow achter haar zong ze haar prachtige nummer De Diepte.

Outfit

Details over haar Songfestival-outfit onthulde Stine eind april al. Ze heeft gekozen voor couture van het Nederlandse ontwerpduo Viktor & Rolf. Met een laaghangende heupbroek en een korte, diep uitgesneden blazer stapte ze het podium op.

Spannend

Op het laatst werd bekend gemaakt welke landen door waren naar de finale en dat was even een nagelbijtmomentje. Er mochten namelijk maar 10 landen door en S10 was de allerlaatste act die genoemd werd. Gelukkig werden de acts in willekeurige volgorde genoemd, dus het zegt nog niks over het aantal stemmen dat ze heeft gehad.

Reacties

Niet alleen de jury, maar ook de kijkers zijn fan van S10. Via Twitter laten kijkers weten dat ze zong met emotie en haar de beste van de avond vinden.

Ik moest huilen om S10. Ik vind haar geweldig en moedig. Wat een klasbak, om middenin je lied te ontwaken in je droom, te moeten huilen en het dan kwetsbaar en toch stabiel uit te zingen. #Eurovision — Merel de V (@mereldev) 10 mei 2022

Ik vind de tekst en de zang van S10 fenomenaal. Beste van de avond tot nu toe, zonder twijfel. Die emotie op het einde zeg... 🥺 #eurovision #esf22 pic.twitter.com/AbvES0tNAs — Rick Tweets 🏳️‍🌈🍂 (@rick_tweets) 10 mei 2022

S10's song "De Diepte" for the Netherlands 🇳🇱 was absolutely beautiful and the staging was magical. Sure qualifier. 10/10#EUROVISION — Evan Weaver (@evan_weaver7) 10 mei 2022

S10: extremely talented and sincere, and the song is beautiful ❤️ #Eurovision pic.twitter.com/u3LF4RU6x0 — Erwin Vogelaar (@ErwinVogelaar) 10 mei 2022

#S10 ‘overwon’ suïcidegedachten, (gesloten) instellingen, depressie én stemmen in haar hoofd…



…maar déze toffe chick staat nu gewoon te STRALEN op ‘t #Songfestival!



Laat dit een les voor iedereen zijn, laat je nooit tegenhouden & volg je dromen!



❤️👏🏻 #Eurovision #esc2022 pic.twitter.com/Xk4FU2Ck5j — Daan (@Daan_Danado) 10 mei 2022