Stien was in deze aflevering samen te gast met radio-dj Bram Krikke. De twee hielpen Raven met het installeren van een hottub en het aanleggen van een bloementuin. Tussendoor werd er gepraat over het belang van de juiste mensen om je heen hebben en de gekte van de wereld.

Let op: dit artikel gaat over mentale gezondheid en zelfbeschadiging.

Gedwongen opname

Stien schiet vol als ze Raven vertelt over haar moeilijke jeugd. De zangeres kampte op jonge leeftijd met depressies en psychoses, waardoor ze zelfs moest worden opgenomen. “Op mijn veertiende hebben ze mij drie weken naar de gesloten afdeling van de Bascule in Amsterdam gestuurd. Dat is een crisisafdeling”, vertelt ze. In plaats van beter ging het daarna alleen maar slechter met haar.

Veel gezien

“Daar heb ik echt de allerergste dingen gezien”, vervolgt Stien. “Allemaal kinderen die heel erg in de war zijn of de gaten van de zelfbeschadiging in hun armen hadden staan. Dat is denk ik gewoon echt niet goed geweest voor mij. Als ik dat niet had gezien op de leeftijd en als ze op de poli iets beter hun best hadden gedaan om een diagnose te vinden, dan was ik niet zo vaak opgenomen geweest.”

Verkeerde diagnose en zware medicatie

Ook verergerden volgens de zangeres twee andere factoren haar mentale gezondheid. Allereerst kreeg ze de verkeerde diagnose, autisme, waardoor ze niet meer naar een normale middelbare school mocht. “Op een gegeven moment werd dat een beetje mijn wereld.” Ook kreeg de zangeres zware medicatie. “Uiteindelijk ben ik gestopt met de medicijnen, want ik voelde dat het niet helemaal in mij zat. Ik dacht: het is ook iets buiten mij om, dat dit zo gebeurt.”

S10 spreekt openhartig over haar mentale gezondheid en gedwongen opname: “Daar heb ik de allerergste dingen gezien” Beeld Screenshot BNNVARA

Geen grip

Stien concludeert dat er gewoon veel gebeurt in het leven en dat ze daar geen grip op heeft. “Dat is het geweest. En dat gebeurt iedereen, dus ook mij.” Inmiddels gaat het weer goed met de zangeres. Ze besloot voor zichzelf niet meer terug te gaan naar haar dieptepunt. “En dat lukt heel goed.”

Reacties

Kijkers zijn ontroerd door het openhartige verhaal van Stien en herkennen zich in haar problemen met de jeugdzorg. ‘Stien vat het systeem van de jeugdzorg in Nederland even samen’, schrijft iemand op Twitter. ‘Er is nog een hoop te leren. En ja Stien, je mag genieten nu.’

letterlijk aan het huilen om @S10sdonnie bij boerderij van Dorst.. ik ben zo zo trots op hoe ver ze is gekomen 🩷 — 𝐼𝑠𝑎𝑏𝑒𝑙 🦷 | (@iceyinthealps) 21 juni 2023

“Een ruwe diamant dat een pareltje is in de huidige tv wereld … Raven van Dorst die onnavolgbaar gevoelige diepe gespreksstof met souplesse kan laten switchen naar de luchtigheid van humor! Jammer dat we moeten wachten op het najaar voor een vervolg van De Boerderij! pic.twitter.com/X5zKXrrMTu — Willem (@willemtjk) 21 juni 2023

.@S10sdonnie, dankjewel voor je openheid. Ik vind dat je heel slecht behandeld bent in de GGZ. Heel knap hoe je eruit gekomen bent. Wat mag je trots op jezelf zijn. Wat een kanjer ben je. #BoerderijVanDorst — Dees / @CaseOfDees @ma sto don.so cial (@caseofdees) 21 juni 2023

Goed dat @S10sdonnie er nu zo over kan praten❤️ Er ging/gaat zoveel fout daar(Ggz).. Raven deed het interview weer zo goed en als Raven er zelf door geraakt is zegt dat ook wel wat.

En Bram is gewoon Bram😂

#Boerderijvandorst — Malou (@maloumaas) 21 juni 2023

Wat een mooie aflevering van Boerderij van Dorst weer! Wat een krachtige vrouw is S10! #boerderijvanDorst #bvd — N@th@lie 🌈 (@Namo23_) 21 juni 2023

Wil je praten over zelfdoding of wil je hulp op dit gebied? Praten over zelfmoord helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl. Je kunt ook bellen naar 113 bellen of 0800-0113.

Bron: RTL Boulevard, Veronicasuperguide.nl