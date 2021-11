Samantha Steenwijk en echtgenote Daisy vinden donorvader voor toekomstig kindje

Het stel heeft al vier jaar lang een kinderwens.

Samantha en Daisy over kinderwens

“Onlangs zijn we verhuisd naar een eengezinswoning en hier hebben we genoeg ruimte voor een kindje of zelfs meer. Maar laten we er met één beginnen”, vertelt Samantha aan weekblad Story.

Donorvader

“Daisy is degene die ons kindje gaat dragen. Een kindje uit mijn eicel en het zaad van een voor ons bekende donor. Zo wordt het echt een kind van ons drieën.” De donorvader is een goede vriend van het stel. “Zijn naam zullen we niet prijsgeven. Natuurlijk wel aan onze zoon of dochter later.” Samantha en Daisy zijn al 15 jaar samen, waarvan 8 jaar getrouwd.

Zwangerschap

Vorig jaar december sprak Libelle het stel. Daisy vertelde toen al over hun kinderwens: “Die vraag komt in elk interview terug: wanneer beginnen jullie aan kinderen? Het is iets wat we heel graag willen, maar nu nog niet. Als het ons gegeven is, zou ik graag degene zijn die zwanger wordt, dan kan Samantha lekker blijven zingen. Mij lijkt het heel mooi om zwanger te zijn, Samantha heeft dat niet zo.”

Samantha Steenwijk pakt oude hobby op: “Ik heb een paard gekocht”

Bron: Flair.