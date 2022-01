De zangeres doet op sociale media uitgebreid haar verhaal.

Uitspraken Samantha Steenwijk

Bij RTL Boulevard sprak de blondine zich zaterdagavond uit over de situatie bij The voice of Holland. Bandleider Jeroen Rietbergen bekende schuldig te zijn aan seksueel grensoverschrijdend gedrag en liet weten per direct op te stappen bij het programma. Hierop reageerde Samantha dat ze hem ‘een topper en een retegoede muzikant’ vindt. “Het is niet alleen maar dat dit bij The Voice gebeurt. Ik vind nu wel heel erg dat het programma wordt geblamed”, sprak ze.

Kritiek

Deze uitspraken schoten bij velen in het verkeerde keelgat. Veel mensen lieten weten het ongelofelijk te vinden dat de zangeres kennelijk op de hoogte was van de taferelen achter de schermen bij de talentenjacht. Ook zou ze de zaak met deze uitspraken bagatelliseren, meenden kijkers van RTL Boulevard.

Statement

Nu reageert Samantha op de ophef. Op Instagram schrijft ze: “Het spijt me als mijn woorden verkeerd zijn overgekomen. Wat ik bedoelde is dat ik zelf niet op een verkeerde of vervelende manier ben benaderd en dat ik ook niet weet of wist welke ervaringen andere kandidaten en/of medewerkers hebben gehad rondom enige vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik.”

Excuses

Samantha vervolgt: “Nogmaals: het spijt mij echt als mijn woorden verkeerd zijn overgekomen. Ik vind het ontzettend verdrietig voor alle slachtoffers die hierbij betrokken zijn. Daarnaast hoop ik oprecht dat het onderzoek meer duidelijkheid gaat geven en dat de onderste steen bovenkomt.”

Bron: RTL Boulevard