Samantha Steenwijk viel 22 kilo af en dít is haar geheim

De zangeres laat weten dat ze het roer volledig heeft omgegooid.

Samantha’s geheim

Samantha houdt absoluut niet van sporten. Je zult haar dan ook niet snel in de sportschool vinden. Maar waar ze wel veel van houdt is paardrijden. Ze heeft haar oude hobby weer opgepakt, waardoor ze nu meer beweegt dan ooit.

Hekel aan sport

“Ik ben 22 kilo kwijt. Dat is best veel, hè? Ik deed nooit aan sport. Heb nog steeds een hekel aan sporten. Heel veel respect voor mensen die wel sporten, maar ik heb mijn sport gevonden in mijn paard. We zijn erg druk aan het dressuren voor een grote show die we moeten gaan lopen en ik dressuur ook op andere paarden om zo beter op mijn eigen paard te kunnen zitten”, vertelt Samantha.

Oordeel van anderen

Naast meer beweging is Samantha ook anders gaan eten. Zo eet ze nu kleinere porties, laat de zangeres weten. Nu ze 22 kilo kwijt is, zit ze een stuk lekkerder in haar vel en ze ontvangt veel complimenten over haar nieuwe figuur. Maar de goedkeuring van anderen heeft ze niet nodig: “Ik heb het gedaan omdat ik me zelf niet meer prettig voelde in mijn lijf. Je moet het uiteindelijk voor jezelf doen, niet voor de mensen om je heen. Die hebben toch wel een oordeel.”

Nadeel

Maar elk voordeel, heeft ook zo z’n nadeel. “Ik moet alleen een hele nieuwe garderobe aanschaffen. Dat is natuurlijk wel jammer. Ik bent tegenwoordig een hele arme straatmuzikant, dus dat is niet zo fijn”, grapt Samantha.

Bekijk hier hoe Samantha er nu uitziet:

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Samantha Steenwijk (@samanthasteenwijk) op 10 Dec 2021 om 4:31 PST

Samantha Steenwijk over haar hobby paardrijden

Bron: Linda.