Samen gespot in Parijs: Linda de Mol en Jeroen Rietbergen

Opvallend: de stedentrip vond rond Valentijnsdag plaats. Maar Linda heeft helemaal geen zin om zich te verantwoorden voor wat ze doet, en met wie, zo blijkt uit een statement dat ze heeft gegeven. En dat kunnen we eigenlijk best begrijpen.

Linda en Jeroen hebben nog iets uit te zoeken

De foto in kwestie, van Linda en Jeroen borrelend in de Franse hoofdstad, kwam als eerste in handen van Shownieuws. Desgevraagd laat het management van die eerste namens haar weten: ‘Jongens, ik ben niemand een verklaring schuldig. Dit gaat over mijn privéleven. Het enige wat ik kwijt wil, is dat ik na een jaar nog iets uit te zoeken heb en daar laat ik het graag bij.’

‘Er is nogal wat gebeurd’

De relatie – of wat daar nog van over is – tussen Linda en Jeroen raakte stevig aan het wankelen nadat de misstanden bij The Voice aan het licht werden gebracht. Onder anderen Ali B., Marco Borsato en Jeroen Rietbergen zouden zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Lange tijd was onduidelijk of Linda haar Jeroen definitief de deur had gewezen. Wel was ze open over het feit dat ze in therapie zaten, ‘omdat er nogal wat gebeurd is’.

