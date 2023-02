Sander Lantinga heeft zich laten steriliseren: “Het is goed dat ik me niet meer kan voortplanten”

En niet zomaar een ingreep: een vasectomie.

Sander Lantinga liet zich steriliseren

Coen gooide het gespreksonderwerp op: “Jij hebt maandag een ingreep ondergaan”, begon hij tegen zijn collega. “En dat zijn dingen die je normaal gesproken, ja, niet openlijk op de radio bespreekt. Maar ik heb het aan je gevraagd. We mogen het erover hebben.”

Vasectomie

Sander deed er niet moeilijk over en zei: “Absoluut, ik schaam me nergens voor. Ik heb, voor de volledigheid, mij afgelopen maandagochtend laten steriliseren, zoals dat heet. Een vasectomie, dat is de officiële benaming, de medische officiële benaming.”

Genoeg kinderen

De radio-dj legde uit dat hij vier kinderen heeft en dat genoeg vindt. “Het is zodat ik mij niet meer kan voortplanten. En dat is misschien maar beter ook.”

‘Mijn beurt’

Hij vervolgde: “Wij als mannen denken allemaal: ah, vrouwen nemen de pil wel of hormonen of een spiraal. Maar dan gooi je toch heel veel hormonen erin. En na vier kinderen denk ik, nou, nu is het mijn beurt.”

Gezin

Sander heeft drie dochters en een zoon met zijn vrouw Tessel. Zijn zoon Klaas werd in 2014 geboren, dochter Molly in 2016, dochter Cato in 2018 en de laatste spruit is dochter Lily-Lexi, die in 2021 werd geboren.

Bron: De Coen & Sander Show