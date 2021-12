Sander Lantinga verwelkomt vierde kindje: “De bevalling ging té snel”

Het meisje heeft de naam Lily-Lexi gekregen. ‘We noemen haar Lexi’, aldus de presentator.

Compleet gezin

Sander en Tessel stapte in 2011 in het huwelijksbootje. Zij werden in 2014 ouders voor het eerst ouders van hun zoontje Klaas. In 2016 volgde dochter Molly en in 2018 hun dochtertje Cato. Met de komst van Lexi is hun gezin compleet, maakte Sander tijdens de zwangerschapsaankondiging bekend.

Te snelle bevalling

Op Instagram deelt de trotse vader niet alleen het heuglijke nieuws over de geboorte van hun dochtertje, ook deelt hij openhartig dat de bevalling spannend was. “De bevalling ging snel en goed, misschien wel té snel want daarna ging het snel minder”, begint hij.

Oververmoeide baarmoeder

“Tess is na de bevalling 3 liter bloed verloren door ‘oververmoeide’ baarmoeder (ja dat bestaat) waardoor die niet meer sluit en blijft bloeden, dus uit huis getakeld en met gierende ambulance naar ziekenhuis gebracht.We zijn nu in alle gezondheid weer thuis, gelukkig… En gelukkig!”

Clichés

“En nu kan ik eindeloos in clichés verzanden wat ik niet zal doen.. Ok, een beetje dan: A) je beseft je maar weer eens hoe breekbaar en fragiel het leven is en dat je nooit iets te aannemelijk mag maken B) zorgpersoneel zijn helden! C) vrouwen zijn de sterkste wezens op aarde en D) poezen zijn fantastische photobombers”, besluit Sander grappend.

Bron: Instagram