Sander Schimmelpenninck wordt vader: “Een hoogtepunt”

Dat vertelt Sander in de nieuwste aflevering van de Zelfspodcast, waarin hij wekelijks van alles en nog wat bespreekt met zijn goede vriend Jaap Reesema.

Hoogtepunt

“Ik heb een hoogtepunt”, begint Sander. “Ik word namelijk vader.” Hoewel Jaap in eerste instantie doet alsof hij verbaasd is, blijkt later dat hij allang op de hoogte was van het nieuws. “Dat wist ik wel, maar de luisteraar niet. En ik vind het schitterend.”

En het wordt een...

“Mag de luisteraar ook al weten wat het wordt?” vraagt hij vervolgens, waarop Sander antwoordt dat hij vader wordt van een meisje. En dat maakt het onderwerp van hun podcastaflevering over de pink tax, volgens hem extra relevant.

Persoonlijke ontwikkeling

Sander verheugt zich op het ouderschap. “We zijn al zeven jaar samen en dan is het echt leuk om een volgende stap te maken. Ook voor je persoonlijke ontwikkeling is het leuk. Ik ben er gewoon aan toe en heb er veel zin in.”

Eerste ontmoeting

Sander en de Zweedse oestervisser Lotta Klemming ontmoetten elkaar in 2015 in Kaapstad. Lotta was daar voor de opening van een H&M-winkel, toen Sander om haar telefoonnummer vroeg. Inmiddels pendelt Sander heen en weer tussen Amsterdam en Zweden.

Bron: RTL Boulevard